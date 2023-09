Le pagelle di Thuram: il 2-0 fra Del Piero e Rummenigge, si merita la standing ovation

Una serata da protagonista anche per Marcus Thuram. L'attaccante dell'Inter, autore del raddoppio contro il Milan, ha disputato una grande partita come tutta la squadra nerazzurra. "E’ un centauro - l’analisi della Gazzetta dello Sport - come Chirone, il maestro di Achille: metà Lukaku e metà Dzeko. Crea il vantaggio, raddoppio con una scaldabagno all’incrocio, tipo Rummenigge nell’85 nel derby. Strappi d’acciaio e sponde di velluto". Questo quanto scrive Tuttosport: "Thiaw, dal duello con lui, esce come un pugile suonato: innesca l’1-0 e con una stella filante all’incrocio manda in estasi San Siro. Un gol iconico". "Quando lo punta - scrive TMW - Kjaer sente tutte le generazioni che separano i due. È Thiaw, però, che naufraga completamente sotto il suo strapotere: prima gli ruba il pallone da cui nasce il vantaggio nerazzurro, poi lo porta a spasso e si inventa il 2-0 alla Del Piero. Al quale, cresciuto tra Parma e Torino, quando segreto da bambino l'avrà pur chiesto. Lezione imparata, standing ovation meritata".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 8

Gazzetta dello Sport: 8

Tuttosport: 8

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 9

Linterista.it: 8