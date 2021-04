Le pagelle di Toloi: dal Mato Grosso a Vilnius. Serissimo candidato per l’Europeo

Esordiente numero 33 della gestione di Roberto Mancini da ct dell’Italia, Rafael Toloi ha giocato la prima in azzurro da terzino destro. Convincendo, nel complesso. 6,5 per La Gazzetta dello Sport: “Buona entrata nel gruppo azzurro portando in dote le qualità dell’Atalanta”. Stesso voto anche per il Corsera (“Dal Mato Grosso a Vilnius grazie agli antenati trevigiani e a Gasperini”) e Repubblica che lo definisce “un candidato serissimo a finire nella lista per l’Europeo”. Sufficienza sulle pagine del Corsport (Cambia molto il suo gioco, resta quasi sempre dietro, mentre nell’Atalanta sale senza palla come fosse un centrocampista. Detto questo, fa bene quello che gli chiede il ct”) e di Tuttosport (“Non spinge come richiederebbe il suo ruolo. Del resto è un marcatore”).

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6 “Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 6,5