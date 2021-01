Le pagelle di Torregrossa: serata da sogno, gol al debutto con la maglia della Samp

Non poteva immaginare un debutto migliore con la maglia della Sampdoria Ernesto Torregrossa. L'attaccante blucerchiato che porta il numero 9 sulle spalle ha tramutato in oro un cross di Augello realizzando, dopo poco più di venti minuti dal suo ingresso in campo, il gol del definitivo 2-1 e che ha portato tre punti importanti per morale e classifica. "Resterà sicuramente la sua serata - scrive Il Secolo XIX -. Entra e segna dopo 19'. L'ultimo doriano a fare gol al debutto era stato Zapata nel 2017".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7

Il Secolo XIX: 7

Sampdorianews.net: 7