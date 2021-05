Le pagelle di Vlahovic - A Firenze già ribattezzato "Salvatore": 21 gol in A e un futuro radioso

Tocca un traguardo come i 20 gol in campionato: è appena il quarto straniero a riuscirci nella storia della Fiorentina. Non solo, lo supera. Chiude la contesa svettando sopra Luiz Felipe per la doppietta: all'anagrafe fa Dusan Vlahovic, ma a Firenze lo chiamano già "Salvatore" della patria. "Conferma di essere in stato di grazia. Due gol da predone d'area. Belli e pesanti, perché valgono la salvezza", è la meritata celebrazione che gli dedica oggi La Gazzetta dello Sport accanto al suo 8,5 in pagella. "Altra doppietta, ora sono 21 gol. Ma non sono le due reti che impressionano, è la sua crescita continua, partita dopo partita. Mette in difficoltà Acerbi, nei corpo a corpo esce spesso vincente e quando parte l'azione della Lazio va a controllare Lucas Leiva", è la lettura tattica del Corriere dello Sport. La pioggia di 8, insomma, è più che meritata per l'ex Partizan.

TMW: 8

La Gazzetta dello Sport: 8,5

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 8

FirenzeViola.it: 8