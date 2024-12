Le pagelle di Weah - Fuori ruolo, la Juventus ha giocato senza attaccante

La Juventus non va oltre il pareggio con il Lecce, al Via del Mare finisce 1-1. I bianconeri, senza Vlahovic, faticano tantissimo in zona gol e Weah, nel ruolo di prima punta, non riesce a rendersi pericoloso. Secondo La Gazzetta dello Sport è lui il peggiore della Juventus, 5,5 il voto che troviamo sulla rosea: "Ok, il centravanti non è il suo mestiere ma Tim fa poco per calarsi nella parte. Fuori dal gioco e spesso anticipato, il gol che fa viene annullato". Mezzo voto in più dal Corriere dello Sport: "Ancora centravanti per l’emergenza, ci prova dal limite senza fortuna, poi fa centro ma c’è un precedente fuorigioco".

Voto 5,5 anche da Tuttosport: "Butta dentro la porta di Falcone di potenza, da attaccante vero, l’1-0 bianconero, ma l’arbitro gli ricaccia l’urlo di gioia in gola per una precedente posizione di fuorigioco da parte di Locatelli. Per il resto non incide.

Voto 5 invece nelle pagelle di TMW: "Il peggiore in campo, ma non per colpa sua. Impiegato fuori ruolo fatica a entrare in partita, non viene quasi mai servito palla a terra e non calcia mai verso la porta. Praticamente oggi la Juventus ha giocato senza attaccante".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera 5,5