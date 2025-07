Juventus, si continua a trattare per Weah al Marsiglia. Proposto a sorpresa Rongier

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, durante i dialoghi in corso tra Juventus e Olympique Marsiglia per il futuro di Timothy Weah, è emerso un nome a sorpresa: Valentin Rongier.

Come riportato, si tratta di un'ipotesi nata all’interno di un discorso più ampio tra i due club. Rongier, centrocampista centrale di 30 anni, vanta un contratto in scadenza nel 2026 e un bagaglio di oltre 270 presenze in Ligue 1, numeri che certificano esperienza, continuità e affidabilità. Moretto ha chiarito che al momento non è una priorità per la Juventus, ma il suo nome è stato comunque proposto o sondato nel contesto delle trattative aperte. Una pista da tenere d’occhio, dunque, anche se in questo momento sicuramente non appare in cima alla lista della nuova dirigenza che si sta creando sotto la guida di Comolli e Modesto.

Il profilo di Rongier potrebbe comunque rappresentare un’opportunità interessante per rafforzare il centrocampo con un elemento esperto e tatticamente duttile, soprattutto se si inserisse come parte di un’operazione più articolata legata all’uscita di Weah. La Juventus resta vigile, ma per ora siamo solo ai primi accenni di una possibile trattativa.