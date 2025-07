Juventus, per Weah proseguono i contatti con l'OM: Benatia lo vuole regalare a De Zerbi

La Juventus è intensamente al lavoro per sfoltire la rosa a disposizione di Igor Tudor. Dopo che a fine giugno sono saltate le doppie cessioni di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest, il direttore generale bianconero Damien Comolli continua a cercare una soluzione per entrambi i giocatori, considerati sacrifici necessari per risanare i conti e finanziare la campagna acquisti estiva, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda il figlio d'arte, Timothy Weah, la pista che porta al Marsiglia si scalda ogni giorno di più. L'ex bianconero Medhi Benatia, ora direttore sportivo dell'OM, vorrebbe regalare Weah al tecnico italiano Roberto De Zerbi in vista del ritorno in Champions League della squadra francese. I contatti tra i club proseguono e l'ottimismo è in crescita. La valutazione dell'esterno juventino, che ha già giocato in Ligue 1 con PSG e Lilla, si aggira sui 15 milioni di euro.

Per Samuel Mbangula, che piace al Bologna, si attende invece l'offerta giusta dalla Germania o dall'Inghilterra. Proprio in Premier League, Comolli spera di trovare "casa" anche a Douglas Luiz, grande protagonista ai tempi dell'Aston Villa. Per il centrocampista brasiliano restano alla finestra Nottingham Forest, Everton e Fulham, in attesa di un'offerta concreta che possa sbloccare anche questa importante uscita.