Le pagelle di Zaccagni: la forma è lontana ma ha tanta voglia. Forse troppa

vedi letture

Sarri lo aspettava a gloria considerandolo come una potenziale pedina chiave per risolvere i problemi di gioco della sua Lazio e ieri Zaccagni, nella partita pareggiata per 0-0 contro il Marsiglia, ha provato a mostrare cosa può dare ai biancocelesti senza però riuscirci a pieno. Per La Gazzetta dello Sport "ci mette tanto impegno anche se gli manca il guizzo vincente". Il Corriere dello Sport scrive che "deve acquistare condizione" mentre per Tuttosport "danza sulla linea del fuorigioco e prova a cambiare l'inerzia". Il Messaggero lo definisce "volenteroso" e aggiunge che soprattutto nella prima frazione è "pimpante". Lalaziosiamonoi scrive che "forse viene beffato dalla voglia di strafare, più che dalla condizione atletica". Infine TMW scrive che non sfrutta la seconda partita da titolare che gli è stata concessa da Sarri.

I voti

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 6

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 6

Il Messaggero: 6

Lalaziosiamonoi: 5,5