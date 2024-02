Le pagelle di Zielinski: il suo fuoco non è quello degno di un futuro derby

Titolare contro quella che dall'anno prossimo sarà la sua rivale più accesa in campionato, Piotr Zielinski conferma contro il Milan il suo momento di difficoltà, non riuscendo ad incidere come spesso ha fatto in questi anni. Per La Gazzetta dello Sport il futuro centrocampista dell'Inter è il peggiore dei suoi e si prende un 5 in pagella: "Primo derby milanese 'unofficial', conferma il rendimento stagionale fatto di alti e bassi, pochi strappi e pochissime idee illuminanti". Mezzo voto in più, ma semper insufficiente, dal Corriere dello Sport: "Ritrova la maglia da titolare nello stadio che sarà casa sua il prossimo anno. Solo che il suo fuoco non è quello degno di un futuro derby. Il passo è troppo compassato, le giocate banali e prevedibili".

Voto 5 dal Corriere della Sera: "Chi sperava sentisse già aria di derby resta deluso. Non entra mai davvero in partita". Anche per Tuttosport la prestazione del polacco è da 5 in pagella: "Rilanciato da titolare non brilla.".

Nelle pagelle targate TMW il centrocampista polacco del Napoli prende 5,5: "Il polacco non incide come vorrebbe nello sviluppo della manovra. Le cose non migliorano nella ripresa, con il cambio di sistema di gioco".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5