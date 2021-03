Le pagelle di Ilicic: come prima, più di prima. Non fa meglio di tre settimane fa

Due punizioni e due cartellini gialli presi. Ma anche il passaggio che apre la voragine nella propria difesa per il gol del 2-0. La partita di Josip Ilicic non è molto migliore - come spiega Tuttosport - di quella di tre settimane, quando venne sostituito appena entrato in campo. Peccato che la palla persa sia praticamente una pietra tombale sul match, perché innesca la corsa di Vinicius che poi Toloi cerca di stendere fuori area per non lasciarli il tappeto rosso per il raddoppio.

TMW: 4,5

Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5

Corriere della Sera: 5