Le pagelle di Lukaku: l'Inter è Big Rom. Ma la rissa da saloon con Ibra abbassa i voti

Romelu Lukaku ancora una volta decisivo per le sorti dell’Inter, anche se inevitabilmente il giudizio è macchiato dalla rissa a fine primo tempo della sfida contro il Milan. “Spalle larghe e mica solo nella taglia”, scriviamo su TMW per parlare della personalità con cui batte e segna il rigore dell’1-1. “L’Inter è Lukaku, nel bene e nel male”, scrive la Gazzetta dello Sport. La “rissa da saloon” con Ibrahimovic gli costa la semifinale di andata, nonostante sia lo svedese a dare il via con al faccia a faccia con le provocazioni verbali. Per Tuttosport “perde la testa come mai in carriera”, anche se come detto si prende la sua rivincita sul campo guidando l’Inter al successo.

Le pagelle di Lukaku

TMW 7

Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

la Repubblica 6

Corriere della Sera 7