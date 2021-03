Le pagelle di Mayoral - 7 in Europa e tante belle cose. Compresa mitraglia alla Batistuta

Sale a quota 7 gol in Europa League in stagione, Borja Mayoral. "Non sarà Dzeko, ma va bene così", scriviamo nelle nostre pagelle su TMW. 7,5 il voto per l'ex Real Madrid, valutazione che trova ampi consensi anche sui quotidiani in edicola questa mattina. La Gazzetta lo esalta spiegando che "attacca gli spazi, va in verticale, detta il passaggio". Insomma, fa tutto ciò che dovrebbe fare un attaccante. Anche perché poi segna una doppietta d'oro, e infatti il Corriere dello Sport si chiede "cosa vuoi di più da un centravanti?". Tuttosport si concentra anche sull'esultanza: "abbozza una mitraglia che ai romanisti ricorda Batistuta e l'omaggio (forse a sua insaputa) fa un po' riflettere sui tempi oramai andati.

Le pagelle di Mayoral

TMW - 7,5

La Gazzetta dello Sport - 7,5

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7,5

Corriere della Sera - 7

la Repubblica - 7