Le pagelle di Osimhen: entra e mette alle corde la coppia Danilo-Soumaoro

Che sia tutto passato in casa Napoli? Perché Victor Osimhen è tornato finalmente in campo con tutta la sua potenza, sia tecnica che fisica. Il gol del 2-0 è un chiaro marchio di fabbrica, con lo scatto in profondità e il gol, c'è poi la spizzata del 3-1: con lui in campo è certamente un'altra musica, mette alle corde la coppia Danilo-Soumaoro appena entrato. Può essere un'arma perfetta per arrivare al quarto posto che, in questo momento, è l'unico obiettivo per gli azzurri di Gattuso.

TMW: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere dello Sport: 7

Corriere della Sera: 6,5