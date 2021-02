Le pagelle di Ounas: come una bottiglia di acqua gassata, frizza ma poi svanisce

Ultimo arrivato in casa Crotone, dopo moltissime panchine a Cagliari, sgomma via sin da subito, sfuggendo ai difensori milanisti. Così crea e sfiora il gol almeno fino alla mezz'ora, poi, sfiancato, non riesce più a rendersi pericoloso. A dirgli di no è Donnarumma su un bel sinistro. Frizzante, come spiega Il Corriere della Sera svanisce come una bottiglia di acqua gassata lasciata aperta.

TMW - 6

Gazzetta dello Sport - 6,5

Corriere dello Sport - 6,5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 5,5