Le pagelle di Pioli: il suo Milan è macchina quasi perfetta. E il rosso a Tonali non lo sconvolge

Il Milan rispecchia fedelmente l'eccellente lavoro fatto dal suo allenatore, Stefano Pioli. Ancora una volta, c'è tanto di suo nel sofferto successo a Benevento dopo esser rimasto in 10 nel primo tempo. Un rosso che non lo coglie impreparato, visto che sceglie di togliere un palleggiatore come Brahim Diaz per non alleggerire l'attacco. Per il Corriere dello Sport il Milan è sempre più una macchina quasi perfetta proprio grazie al suo tecnico, atteso al varco da molti ma questo varco è oramai sempre più stretto.

Le pagelle di Pioli

TMW 7.5

Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 7,5

Tuttosport 7

la Repubblica 7

Corriere della Sera 7,5