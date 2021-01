Le pagelle di Pirlo: tornano i pretoriani tattici e la sua Juve porta a casa il primo trofeo

"Tornano i pretoriani tattici, McKennie e Cuadrado, e la Juventus torna a essere la sua Juventus", scriviamo su TMW in merito alla prestazione bianconera e alle scelte del suo allenatore Andrea Pirlo. Il primo trofeo non si scorda mai e quello da allenatore arriva contro l'amico Gattuso approfittando di un "atteggiamento più prudente di un neo patentato in autostrada" del Napoli. Per il Corriere dello Sport la sua Juventus è "più logica rispetto a quella di San Siro", per Tuttosport bada più al sodo che allo spettacolo ed il risultato è la Coppa alzata a fine gara. La Repubblica invece sottolinea le capacità tattiche e le scelte azzeccate, parlando di "partita giocata a scacchi".

Le pagelle di Pirlo

TMW 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Corriere dello Sport 7

Tuttosport 6,5

la Repubblica 7

Corriere della Sera 6,5