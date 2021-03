Le pagelle di Vidal: è l'anello debole della catena, perde palloni sanguinosi

Antonio Conte decide di inserire Vidal per frenare l'esuberanza fisica dell'Atalanta. Primo non prenderle, poi magari pensare a segnare quando gli avversari calano. Peccato che fisicamente l'Atalanta riesca a rimanere sulla stessa onda per i novanta minuti. Vidal incomincia perdendo palloni sulle aggressioni di Freuler, si dimostra - come spiega La Gazzetta dello Sport - l'anello debole della catena. La sua non è una prestazione da ricordare, perché c'è qualche errore di troppo nella sua zona.

TMW: 5,5

Gazzetta dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

Corriere della Sera: 5