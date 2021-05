Manita della Roma, Crotone travolto: 5-0 all'Olimpico, tre punti chiave per l'Europa

Pokerissimo della Roma contro il Crotone, all'Olimpico finisce 5-0. Succede tutto nel secondo tempo: doppiette per Mayoral e Pellegrini e sigillo di Mkhitaryan.

Le scelte iniziali - Fonseca sceglie Fuzato fra i pali, mentre fra i quattro in difesa troviamo lo statunitense Reynolds. In mezzo al campo c'è Darboe in coppia con Cristante, davanti Pedro, Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Borja Mayoral. 3-5-2 per il Crotone con Simy e Ounas in avanti. Messias gioca ancora da mezzala.

Roma pericolosa in avvio - La squadra di Fonseca parte bene ed intorno al ventesimo per due volte sfiora il vantaggio. Prima un colpo di testa di Borja Mayoral che finisce sulle traversa, poi è Cordaz a opporsi alla conclusione dalla media distanza di Mkhitaryan.

Ci prova Pellegrini - Ancora Cordaz protagonista, questa volta su Pellegrini. Bella combinazione fra Pedro e il capitano giallorosso che calcia dal limite trovando l'ottima risposta di Cordaz.

Due cambi nell'intervallo - Problemi per Ibanez e Reca, entrambi restano negli spogliatoi al termine del primo tempo. Fonseca manda in campo Juan Jesus, mentre Cosmi si affida a Rispoli.

Borja Mayoral sblocca la gara - Ad inizio ripresa la Roma passa in vantaggio. Punizione battuta a sorpresa, la palla arriva a Mkhitaryan, l'armeno serve a rimorchio Borja Mayoral che fredda Cordaz con il mancino.

Pellegrini chiude la gara - La Roma chiude la gara con il suo capitano. Pellegrini in una manciata di minuti segna due gol: prima finalizza dopo la rimessa laterale giallorossa, con la complicità anche di Golemic, poi col mancino di prima dal limite dell'area.

Mkhitaryan cala il poker - Torna al gol Mkhitaryan. Grande azione tutta in velocità della Roma, la palla arriva a Karsdorp che entra in area, alza la testa e vede l'armeno sul secondo palo. L'ex United, in scivolata, mette la palla in rete.

Manita firmata Mayoral - Allo scadere arriva anche il quinto gol, doppietta personale di Borja Mayoral. Una vittoria che serviva come il pane, un bel segnale in vista del rush finale.