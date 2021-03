Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LA JUVENTUS NON MOLLA LOCATELLI, MA AFFARE POSSIBILE SOLO A TITOLO DEFINITIVO. NAPOLI-INSIGNE, RIFIUTATA LA PRIMA OFFERTA PER IL RINNOVO.APPUNTAMENTO DOPO GLI EUROPEI. INTER, BARCELLONA SULLE TRACCE DI LUKAKU. MA PER IL CLUB È INCEDIBILE. MILAN, IBRAHIMOVIC NON FA SCONTI PER L'INGAGGIO. JUVENTUS, NON SOLO KEAN: TUTTI I NOMI SUL TACCUINO PER L'ATTACCO.

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, c'è spazio anche per il mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Quando si parla di centrocampisti - scrive la rosea - il primo nome in lista è sempre quello di Manuel Locatelli. Sulla carta è perfetto per la Juventus: piace a Pirlo, gioca in due ruoli, sta crescendo e può rinforza il gruppo italiano. Il vero problema è quello di trovare un accordo con il Sassuolo. I bianconeri se avranno l'occasione di prenderlo a titolo definitivo, affondando il colpo in estate e magari inserendo nell'affare uno fra Fagioli e Frabotta.

La volontà di Lorenzo Insigne è quella di rinnovare il contratto con il Napoli, quella del Napoli è quello di tenerlo ben oltre il 30 giugno 2022, la data in cui è attualmente fissata la scadenza dell'accordo tra il capitano e la squadra del suo cuore. Insomma, la voglia di tutti è quella di proseguire un matrimonio che quest'anno sta vivendo una delle sue stagioni più felici. Ma, secondo La Repubblica, tutti questi buoni propositi si scontrano con il lato economico ancora da chiarire.

Prima offerta rifiutata - Il quotidiano informa che la prima proposta avanzata dal Napoli qualche mese, con un ingaggio inferiore ai 4,5 milioni di euro che Insigne guadagna attualmente, non è minimamente stata presa in considerazione dal numero 24, che a 30 anni - si legge - vorrebbe firmare l'ultimo importante contratto della sua carriera.

Dopo Lautaro Martinez, tocca a Romelu Lukaku finire nel mirino del Barcellona. La notizia lanciata dal Mundo Deportivo trova spazio anche sul Corriere dello Sport. Tuttavia il belga è centrale nel progetto dell'Inter ed i dirigenti nerazzurri non hanno la minima intenzione di lasciarlo partire.

Big Rom non è la prima scelta del Barcellona - Come riporta il quotidiano sportivo, Lukaku non è la prima scelta del Barça. Koeman vuole Memphis Depay, attaccante del Lione, che non ha ancora rinnovato con il club francese. Tutto però passa dai rinnovo di Messi e Dembélé: se una delle due operazioni non andrà in porto e ci sarà una partenza importante (o clamorosa, nel caso di Leo), il numero 9 nerazzurro diventerebbe un acquisto da fare. a ogni costo. Koeman lo conosce bene visto che lo ha allenato all'Everton quando, nel 2016-17, il belga ha disputato una stagione super. L'altra opzione del Barça per un 9 di peso è legata a Haaland.

Lukaku incedibile, a meno che... - Come detto, per la dirigenza dell'Inter Lukaku era e resta un giocatore centrale. Nel prossimo mercato il club andrà alla ricerca di un suo vice e non di un sostituto. La questione potrebbe cambiare solo ed esclusivamente se la situazione economica del club imponesse un ridimensionamento.

Il Milan e Ibrahimovic, avanti insieme. Come si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, l'ultimo rinnovo di Zlatan è stato sofferto, all’insegna delle titubanze, con tutti quei messaggi criptati dello svedese che lasciavano intendere tutto e niente sulla sua volontà di chiudere la carriera in rossonero. A distanza di un anno Ibra si è "addolcito", adesso la sua apertura al rinnovo è solare e continua a mandare segnali al club.

Ingaggio, bonus e futuro - Il campione rossonero aspetta una chiamata da via Aldo Rossi, dall’amico Maldini. È intenzionato a prolungare di un anno il suo rapporto con la società milanista, ma questo non significa che voglia fare sconti. Quando Ibrahimovic si siederà a trattare chiederà lo stesso stipendio (7 milioni). Semmai potrebbero fare capolino dei bonus legati alle sue presenze. Insomma, Zlatan non svestirà i panni del numero uno. Tuttavia, alla soglia dei 40 anni, sa di non poter giocare tutte le partite e si sta adattando a interpretare più ruoli. Ibra sembra pronto a ricoprire altri incarichi in prospettiva, non solo da giocatore. Ma l’aspetto economico resta rilevante.

Detto di Kean, per la Juventus l'obiettivo principale resta rinforzare l'attacco senza svenarsi: resta nei radar Arkadiusz Milik, che a gennaio si è trasferito dal Napoli al Marsiglia, però a giugno non è detto che resti in Francia senza la Champions. L’ex Ajax potrebbe traslocare nuovamente per una cifra vicina ai 15 milioni secondo Tuttosport. C'è anche la pista che porta a Memphis Depay, a scadenza di contratto con il Lione e nel mirino del Barcellona, e su Olivier Giroud, anche lui a scadenza, ma con il Chelsea. Le alternative portano a Gianluca Scamacca (Genoa, ma di proprietà del Sassuolo) e Kaio Jorge (Santos).

REAL MADRID, TUTTE LE POSSIBILI CESSIONI PER ARRIVARE A HAALAND E MBAPPE'. PSG, SI LAVORA PER IL RINNOVO DI NEYMAR FINO AL 2026. REAL MADRID, DOPO IL PRESTITO AL TOTTENHAM BALE ANDRA' VIA A ZERO.

Da tempo vengono accostati i nomi di Kylian Mbappé ed Erling Braut Haaland al Real Madrid. Oggi Marca fa sapere che i due sono obiettivi concreti, già per la prossima estate. La volontà di Florentino Perez infatti sarebbe quella di far partire l'offensiva per i due talenti già a fine campionato. Una doppia operazione che supererebbe i 300 milioni di euro ma che - si legge - nel club sono convinti di poter perseguire grazie alle tante cessioni che la Casa Blanca ha in mente di completare al termine di questa stagione.

Il contratto di Neymar con il PSG terminerà a giugno 2022, ma il programma del club parigino è quello di estendere l'accordo fino al 2026. A scriverlo è Marca, secondo cui le squadre interessata alla stella brasiliana dovranno fare i conti con Leonardo & Co. che a breve gli offriranno un prolungamento di quattro anni. La speranza del Paris è quella di raggiungere l'intesa entro la fine della stagione.

Agli ordini di José Mourinho al Tottenham Gareth Bale ha ritrovato il sorriso. Gol, assist, buone prestazioni e tanto altro nelle sue ultime settimane in Premier League, dove l'attaccante gallese si trova in prestito. Di proprietà del Real Madrid, la volontà di Bale sarebbe quella di tornare in Spagna a fine stagione e trascorrervi un altro anno, l'ultimo del suo contratto.

Il Real ha un'altra idea. Ma, riferisce Marca, i Blancos non contano più su di lui e credono che il suo ciclo sia terminato. Per questo l'obiettivo sarebbe quello di cederlo, anche a parametro zero per risparmiare l'ingaggio. Vedremo se il suo futuro sarà al Tottenham o in un altro club ancora.