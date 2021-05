Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 maggio

Aurelio De Laurentiis annuncia, come di consueto, il nuovo allenatore attraverso un tweet dal proprio profilo ufficiale. È Luciano Spalletti il prescelto dal patron, con la firma arrivata già ieri sera: "Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis".

Sono previste diverse manovre a centrocampo in casa Juventus, dal momento che Aaron Ramsey e forse anche Arthur potrebbero andare via. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri sentirà la nostalgia di Miralem Pjanic e cercherà un profilo simile. Il preferito è Manuel Locatelli, per il quale il Sassuolo però chiede cifre importanti.

Il Genoa punta alla riconferma di Kevin Strootman. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Secolo XIX, il club rossoblu vorrebbe provare a trattenere il centrocampista olandese, in prestito dall’Oympique Marsiglia. I buoni rapporti fra il ds Marroccu e Longoria, potrebbero agevolare la permanenza dell'ex Roma nella città della Lanterna. Parallelamente il Grifone starebbe seguendo la pista che porta a Juraj Kucka in uscita dal Parma.

Ieri l’ufficializzazione, adesso si parte. Nasce la nuova Juve di Massimiliano Allegri, intenzionato a ripartire da Alvaro Morata: il centravanti spagnolo è giunto la passata stagione dall’Atletico Madrid in prestito per 10 milioni. Con altri 10 milioni la formula può essere rinnovata per la prossima, con eventuale acquisto definitivo nel 2022 versando 35 milioni. Facendo un passo alla volta, la Juventus è interessata innanzitutto a un altro prestito, raccolta Tuttosport, anche se finora non ha dato una risposta definitiva agli spagnoli. Il desiderio bianconero è infatti quello di limare la cifra, ma che Morata interessi è chiaro, vista la stima che Allegri ha sempre dispensato verso il giocatore.

Il primo obiettivo per il centrocampo della Roma è Granit Xhaka, per cui però l'Arsenal ha parecchie pretese. Al fine di abbassarle, però, il club giallorosso potrebbe spendere la carta Amadou Diawara, sulla lista dei partenti dopo l'arrivo di José Mourinho. In mediana c'è anche Gonzalo Villar dal futuro ancora incerto. Nei prossimi giorni saranno fatte valutazioni a tuttotondo, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport.

Antonio Mirante lascia la Roma dopo tre stagioni. È lo stesso club giallorosso a ufficializzare la notizia sui propri canali social: per l'ex portiere di Siena, Samp, Bologna e Parma 35 presenze con la maglia dei capitolini e 45 gol subiti.

Irrompe a sorpresa il nome di Walter Mazzarri per la panchina ancora vacante della Sampdoria. Il tecnico, che portò i blucerchiati sino alla finale di Coppa Italia nel 2009 poi persa contro la Lazio, ieri era infatti a Genova scatenando la curiosità dei tifosi sampdoriani. Mazzarri pungolato dai alcuni tifosi ha dichiarato di aver raggiunto il capoluogo soltanto per una gita e per trovare alcuni amici, rivela Tuttosport. Oltre a Walter Mazzarri rimangono vive le piste che portano ad altri due ex: Giampalo e Iachini.

Continua la ricerca del nuovo allenatore da parte della Lazio dopo l’addio di Simone Inzaghi, accasatosi all’Inter. Come raccolto da TMW, è confermato il summit con André Villas-Boas, libero dopo la fine della sua esperienza al Marsiglia. Il nome del portoghese sta prendendo sempre più quota, sebbene nel casting il nome più caldo resti quello di Maurizio Sarri. Seguono a ruota Vincenzo Italiano e Nuno Espirito Santo. Intanto, però, nelle prossime ore Claudio Lotito incontrerà AVB che proverà a ribaltare le gerarchie.

Si attendeva soltanto l'ufficialità, che è arrivata pochi minuti fa: Peter Bosz è il nuovo allenatore dell'Olympique Lione. L'ex Ajax e Borussia Dortmund raccoglie l'eredità di Rudi Garcia, che ha lasciato il timone qualche settimana fa, dopo aver fallito la qualificazione in Champions League: "L'Olympique Lione - si legge nel comunicato - è molto lieto di informare della nomina di Peter Bosz ad allenatore della prima squadra per le prossime due stagioni, ovvero fino al 30 giugno 2023. L'allenatore olandese, che diventa il 30esimo allenatore della storia dell'OL, entrerà in carica il 1 luglio".

Vendere per acquistare. E’ quanto sta progettando il Manchester United in vista della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riporta il Mirror, i Red Devils potrebbero mettere sul mercato nove giocatori per finanziare acquisti di giocatori del calibro di Sancho, Haaland o Kane per l’attacco o Varane e Pau Torres per la difesa.