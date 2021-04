MilanNews - Il Milan ha bloccato un altro portiere dopo i silenzi di Donnarumma

MilanNews.it nel suo editoriale di oggi fa il punto sul futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere in scadenza di contratto col Milan che per ora non ha accettato l'offerta del club rossonero per ciò che concerne il rinnovo del contratto.

"Gigio - si legge - vorrebbe restare al Milan ma vorrebbe anche una squadra competitiva ad alti livelli, dunque senza la Champions sarà difficile che possa rimanere. Il suo silenzio però, a pochi giorni dalla scadenza contrattuale, non è un bel segnale per la dirigenza. Maldini e Massara hanno offerto 8 milioni di euro (offerta enorme in tempi di pandemia), provando anche ad inserire una clausola per rendere l’accordo meno vincolante (se il Milan l’anno prossimo non va in Champions Gigio può liberarsi con una trentina di milioni) ma nemmeno questa volta sono arrivate risposte. Mino Raiola chiede oltre 10 milioni di euro e una grossa commissione alla firma, e sta parlando da tempo con la Juventus. Ma pure il club di Agnelli è in attesa di capire se parteciperà alla Champions, perché prendere Donnarumma si tratta di un investimento di oltre 100 milioni lordi (10 mln per cinque anni) per un ruolo già coperto da Szczesny. Dunque la Juve dovrebbe prima avere certezza di giocare la Champions, essendo un club pesantemente indebitato, e vendere il portiere polacco che guadagna 7 mln annui (scadenza 2024). Non una manovra semplicissima.

La priorità del Milan è il rinnovo di Donnarumma, aspetterà fino alla fine ed è ancora fiducioso, però il silenzio del portiere non può passare inosservato. Così la società si è cautelata bloccando un altro portiere: Mike Maignan del Lille (costo attorno ai 13-14 mln). Se Gigio rinnova, si andrà avanti con lui, se il portiere di Castellammare tradirà il Milan, allora la dirigenza ha già pronto il sostituto. La mossa di Maldini e Massara è giusta e legittima arrivati a questo punto della stagione. Il lieto fine è ancora possibile ma Donnarumma deve dare una risposta, prima possibile, a tutto il mondo rossonero.