Mission impossible: Lazio, serve una rimonta storica. Come il Deportivo, ma in trasferta

Chissà che ne penserebbe Tom Cruise. Il 4-1 incassato ieri sera all’Olimpico dalla Lazio contro il Bayern Monaco è di quelli che stroncano qualsiasi speranza. Il 17 marzo, all’impenetrabile Allianz Arena, i biancocelesti di Simone Inzaghi saranno chiamati a una vera e propria mission impossible. Rimontare tre gol di differenza, in trasferta, contro una squadra che tra le mura amiche non ha mai subito quattro gol. Tre sì, da ultimo contro l’Arminia Bielefeld. Ma davvero al ritorno Acerbi&Co spegneranno le polveri di Lewandowski? Difficile crederlo. Difficile, del resto, anche trovare dei precedenti per una rimonta che sembra impensabile e che sarebbe molto più che storica.

Ispirazione Deportivo? Il risultato sarebbe quello. Ma gli spagnoli giocavano in casa, nella stagione 2003-2004, quando riuscirono a ribaltare il 4-1 subito a San Siro contro il Milan. Stesso discorso per un’altra impresa, quella della Roma contro il Barcellona: 4-1 al Camp Nou, 3-0 all’Olimpico. Sono gli unici due precedenti in Champions nei quali una squadra sia riuscita a rimontare un risultato del genere. Anche il Barcellona, che partiva da un tabellone peggiore (all’andata finì 4-0 per il PSG) prima dello storico 6-1, aveva il grande vantaggio di giocarsi in casa la gara di ritorno e le proprie possibilità di passare il turno. La Lazio no, e l’Allianz Arena sembra una montagna impossibile da scalare.

Le migliori rimonte nella storia della Champions

2016/2017: Barcellona-PSG 6-1 (4-0 a Parigi all’andata)

2018/2019: Liverpool-Barcellona 4-0 (3-0 a Barcellona all’andata)

2017/2018: Roma-Barcellona 3-0 (4-1 a Barcellona all’andata)

2003/2004: Deportivo-Milan 4-0 (4-1 a Milano all’andata)