Mundo Deportivo - Il Barcellona cerca l'erede di Busquets: piace anche Manuel Locatelli

Manuel Locatelli finisce nel mirino del Barcellona. Ne è sicuro Mundo Deportivo, che parla della necessità del club catalano di individuare il prima possibile l'erede di Sergio Busquets. Al vaglio dei dirigenti blaugrana ci sono soprattutto profili giovani e l'azzurro è in lista insieme a Eduardo Camavinga e Mikel Merino. Il Barça potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con il Sassuolo, con cui ha già fatto affari in passato: è il caso del trasferimento in neroverde del difensore Marlon. Locatelli, però, ha molti estimatori: da tempo, infatti, sull'ex Milan ci sono Juventus e Manchester City, quindi non sarà facile ingaggiarlo.