I numeri che spiegano la crisi Juventus: dopo 33 giornate Pirlo è a -11 da Maurizio Sarri

Esattamente un anno fa, dopo 33 partite giocate, la Juventus di Maurizio Sarri era prima in Serie A. Oggi, la Juventus di Andrea Pirlo è quarta in piena lotta per entrare in Champions League. Era, quella Juventus di soli 12 mesi fa, lanciata verso il 9° Scudetto consecutivo e veleggiava tranquilla con un incoraggiante +6 sull'Inter seconda. Ora, un anno dopo, le cose si sono clamorosamente e velocemente ribaltate. E i numeri spiegano bene l'inversione di marcia: All'epoca la Juventus aveva 77 punti, oggi 66 dopo le stesse giornate giocate. Un -11 che pesa e che fotografa al meglio i problemi avuti dai bianconeri in questa stagione di transizione. Ancora: il distacco dall'Inter, con Sarri, era +6. Oggi, con Pirlo, il distacco dall'Inter è -13. Per un computo complessivo che vede una differenza negativa di 19 punti nel gap con i nerazzurri rispetto ad un anno fa.