Quanto vale il Napoli? Kvaratskhelia ha moltiplicato per 10: oltre i 100 milioni

Nessuno si sarebbe aspettato che Khvicha Kvaratskhelia diventasse così dominante sin dal primo anno in Italia. Perché dopo la guerra fra Ucraina e Russia era finito alla Dinamo Batumi, salvo poi essere comprato dal Napoli per 10 milioni in sostituzione di Lorenzo Insigne. Straordinario, caracollante, spezza i raddoppi e ha fatto venire il mal di testa a quasi tutti gli avversari, Liverpool compreso. Ora ne varrà almeno 100, forse anche di più in caso di una Champions straordinaria. Rispetto a Osimhen è incedibile, ma poi dovrà scegliere se crearsi un futuro da Maradona al Napoli oppure cambiare aria per diventare ancora più dominante. Per ora, sicuramente, rimane a Napoli.