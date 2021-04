Rac 1 - Messi, partita la trattativa (al ribasso) per il rinnovo: i dettagli. L'incentivo è... Haaland

La radio catalana 'Rac 1' da sempre molto vicina al Barcellona e all'attuale presidente Joan Laporta ha rivelato nelle ultime ore importanti novità in merito al futuro di Leo Messi, capitano in scadenza di contratto.

Laporta sa che in questo momento non può garantire l'attuale astronomico contratto e ha fatto sapere al suo numero 10 che può legare il nuovo accordo alla ripresa economica del club partendo però da una cifra fissa decisamente più bassa. Non solo, a Messi il presidente Laporta ha poi garantito anche un futuro nel club a fine carriera da ambasciatore.

Messi nel corso delle recenti interviste ha precisato che più dell'aspetto economico conterà il progetto, che per la Pulce deve tornare vincente. Proprio da questo punto di vista, Laporta vuole convincere Messi anche garantendogli un acquisto da urlo, ovvero il centravanti norvegese del Borussia Dortmund Haaland.

Vedremo come si evolverà la trattativa dopo questi primi passi. Dal fronte Messi assicurano che ancora alcuna offerta ufficiale è arrivata e che solo quando la proposta sarà ufficiale cominceranno a valutarla.