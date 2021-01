Rush finale - Khedira, o rescinde entro lunedì o tribuna fino al termine della stagione

vedi letture

Ancora cinque giorni per rescindere il contratto o per trovare una nuova sistemazione. Sami Khedira, in tribuna da inizio stagione, è adesso dinanzi a un bivio e dovrà decidere in queste ore se risolvere l'accordo con la Juventus con cinque mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza di giugno o restare fino alla fine. Nonostante la certezza di non giocare.

Anche volesse trasferirsi da svincolato, Khedira dovrebbe comunque risolvere l'accordo con la Juventus entro la fine di questa finestra di calciomercato. A quel punto, avrebbe più tempo per scegliere la nuova squadra. Se però l'accordo arriverà dopo lunedì,Khedira non potrà tornare in campo prima della prossima stagione.