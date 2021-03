Serie A flop, Beccantini: "Il vero problema è l'eccesso di propaganda. Prendete Dybala..."

la firma storica del giornalismo italiano Roberto Beccantini ha analizzato tramite le colonne del 'Corriere dello Sport' il flop delle squadre italiane in Champions League.

"L'origine della nostra crisi - ha detto - è l'eccesso di propaganda visto che molto, se non tutto, nasce da noi giornalisti. Bastano un paio di gol e scatta l'etichetta di 'predestinato'. Prendete Dybala: ha colpi da fuoriclasse, ma non è un fuoriclasse. Ha ragione Gasperini: in giro c'è troppa presunzione, petardo che spesso esplode sulla mano del balilla e non sul bersaglio".