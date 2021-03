Serie A flop, Garlando: "Più educatori. Guardate l'Inter come s'è giocata la gara Scudetto"

Luigi Garlando, prima firma della 'Gazzetta dello Sport', ha quest'oggi analizzato il flop delle squadre italiane in Champions League. Dopo l'eliminazione della Lazio per mano del Bayern Monaco, nessuna rappresentante della Serie A ci sarà ai quarti di finale della massima competizione europea per club.

"A noi - scrive Garlando - interessa di più la tattica. Negli stadi vuoti, si riconoscono meglio i boschetti dei match-analyst: ragazzi muniti di computer, videocamere che vivisezionano la partita. Preziosi, per carità. Ma, forse, meglio qualche analista in meno e qualche educatore tecnico in più, tipo il fido Italo Galbiati che lucidava i fondamentali degli Immortali di Sacchieil sapiente Ciso Pezzotti che raffinava i piedi mondiali degli juventini e degli azzurri di Lippi. La capolista di A si è giocata la partita scudetto lasciando palla e campo all’Atalanta. La stessa Inter che si è squagliata davanti al palleggio di qualità del Siviglia nella finale di Europa League".