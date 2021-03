Speciale panchine: il punto sul Genoa. Ballardini, stavolta non ci saranno Giochi Preziosi

vedi letture

Stavolta i Giochi Preziosi potrebbero partorire una rivoluzione. La conferma di Davide Ballardini. Quello che ha sempre rappresentato l'ancora di salvezza di Enrico Preziosi potrebbe essere stavolta il porto da cui ripartire. Una media punti da Europa, per distacco la migliore tra tutti i tecnici subentrati in corsa dopo gli esoneri stagionali in Serie A, Ballardini ha ora 31 punti. Significa che la quota salvezza standard s'avvicina a grandi passi, non ultima col contributo dei punti strappati in quel di Parma. La gestione di Ballardini sta permettendo di valorizzare alcuni acquisti al meglio o di far rinascere altri calciatori: gli esempi di Radovanovic e Destro sono l'esatta fotografia della sua gestione.

Salvezza uguale rinnovo Con Preziosi, il mangiallenatori per antonomasia di questa Serie A, non c'è mai da star sereni in quanto a cambi in panchina. Però stavolta, qualora dovesse tenere questo trend, mandar via Ballardini per scegliere un altro allenatore suonerebbe davvero come uno smacco a quello che è stato il suo problem solver assoluto. Stavolta la situazione pareva davvero critica eppure un risultato dopo l'altro sta riuscendo a portar fuori il Genoa dai bassi fanghi della Serie A. In caso di salvezza la conferma e la firma su un nuovo anno a Genova pare quasi automatica a venire. Ma i Giochi Preziosi non son veri finché non sono ufficiali, anche se la parole di Marroccu, ds del club, sono chiare. "Un argomento neanche da trattare".