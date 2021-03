Speciale panchine: il punto sull'Udinese. Il futuro di Gotti è in bilico: Pozzo ha due alternative

Il futuro della panchina dell'Udinese è ancora tutto da decidere. Luca Gotti e la proprietà non hanno trovato la quadra su un futuro insieme, nonostante il buon rendimento stagionale. Già in estate l'accordo per il rinnovo non è stato cosa facile e ora la questione sembra pure più spinosa. Inizialmente lo stesso Gotti era restio sull'iniziare una carriera da primo in carica che adesso sta ampiamente dimostrando di meritare. Però la fumata bianca col club di Pozzo non arriva e allora per l'ex assistente di Maurizio Sarri, che avrebbe sperato in una chiamata dal suo titolare ai tempi della Juventus poi non arrivata, il futuro è nebuloso. Gotti piace a molti, è stimato da diversi club di massima serie ma per adesso non c'è nulla di certo.

E l'Udinese? Da Velazquez in poi, i friulani hanno dimostrato di poter scegliere anche in latitudini diverse da quelle consuete per la propria panchina. Due i nomi che piacciono molto alla proprietà: il primo è quello di Rolando Maran che sin dai tempi del Chievo Verona orbita nelle menti dei Pozzo per prendere un giorno il posto di tecnico dei friulani. L'altro è Paolo Zanetti che al Venezia sta dimostrando di essere uno dei più promettenti allenatori del panorama italiano almeno per quel che riguarda oggi la cadetteria.