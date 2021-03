Speciale Under 21 - Da Krejci a Johannesson: cinque 'perle nascoste' dell'Europeo

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si dispungerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

Le hidden gems dell'Europeo Under 21

Sarà un Europeo certamente atipico quello che a breve prenderà il via. Dove ci sono tante nazionali che sognano un posto nella fase a eliminazione diretta ma dove ragionevolmente saranno le big a strappare il pass. A meno che questi ragazzi, sotto citati, non riescano a trascinare la propria nazionale oltre l'ostacolo. Detto che di Wahidullah Faghir (Danimarca) e di Fedor Chalov (Russia), abbiamo già parlato a parte, ecco una breve lista dei talenti 'nascosti'.

Islanda - Isak Bergmann Johannesson Centrocampista dell'IFK Norkopping, nonostante sia minorenne è il perno e la speranza del calcio islandese del futuro. Al netto delle responsabilità, c'è tanta qualità nel centrocampista che è tatticamente paragonabile a quello che Andrea Pirlo vorrebbe far fare in futuro a Dejan Kulusevski. Ovvero un piccolo wannabe Kevin de Bruyne.

Svizzera - Leonidas Stergiou Al capitolo difensori centrali per il futuro del calcio svizzero, c'è sicuramente lui in copertina. Sorprendente il fatto che nelle ultime due sessioni nessuno lo abbia strappato al San Gallo ma la motivazione è stata squisitamente economica. Il paragone con Kostas Manolas regge per qualità fisiche e senso dell'anticipo. Un giocatore molto interessante, subito destinato al salto.

Croazia - Dario Vizinger In una Nazionale dove il talento non manca, c'è anche una punta che dopo aver segnato reti a grappoli nei Balcani, ha fatto una scelta non certo banale. E' andato in Austria, terra che ha dimostrato di credere tanto nei migliori prospetti. Vizinger, professione centravanti, è andato al Wolfsberger dove non ha perso il vizio: un gol dopo l'altro è entrato nei cuori dei sostenitori della società austriaca. Pare solo un anno di passaggio: è già pronto per uno dei campionati importanti.

Repubblica Ceca - Ladislav Krejci Se l'omonimo, che pure era stato calciatore ceco dell'anno nel 2011, in Itaia non è riuscito a sfondare al Bologna, il mediano classe '99 pare destinato a farcelo. Giocatore prettamente difensivo ma di grandissima sostanza, è stato l'eroe della Repubblica Ceca col gol qualificazione per la fase a gironi dell'Europeo Under 21. E' un perno dello Sparta Praga e regge senza problemi la pressione del minutaggio. Destinato a breve al salto e a giocare anche coi big cechi.

Russia - Igor Diveev Al netto di Fedor Chalov che si prende gioco forza i riflettori sia al CSKA che in Under 21, nel club di Mosca c'è un altro fulgido talento. Si tratta del difensore centrale che è diventato a suon di prestazioni un perno inamovibile per il club allenato da Viktor Goncharenko. E' arrivato dall'Ufa, e da subito ha messo in mostra le sue capacità: sa impostare il gioco con palle verticali, sa cercare i lanci lunghi precisi, è destro ma sa giocare anche col mancino. Si prende dei rischi ma nella difesa a tre del CSKA è un uomo imprescindibile. E lo sarà anche per la Russia.