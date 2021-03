Speciale Under 21 - I portieri dell'Italia. Carnesecchi titolare ma non c'è un Donnarumma

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del torneo, a Maribor.

Italia - I portieri

Nella straordinaria generazione che ha dato i natali a Gianluigi Donnarumma ma pure ad Alex Meret, portieri di Milan e Napoli e colonne della Nazionale maggiore che verrà, nell'Under 21 di Paolo Nicolato ci sono tre ragazzi di belle speranze. Per adesso quelle, perché al momento giocano tutti in Serie B. Marco Carnesecchi, scuola Atalanta e ora alla Cremonese, è tecnicamente il più giovane del lotto ma anche il titolare. Lo scorso anno a Trapani, è arrivato a gennaio in grigiorosso e da allora ha giocato dieci partite. Alta considerazione dagli addetti ai lavori, l'Atalanta potrebbe preparare per lui una prossima stagione da dodicesimo. Poi c'è Alessandro Plizzari, che al Milan sembrava sfidarsi per il trono con Donnarumma e che invece a suon di prestiti sta cercando la sua via. Ora è alla Reggina ma da dicembre ha perso il posto da titolare al Granillo, conquistato da Nicolas, e questo pesa anche nelle gerarchie di Nicolato. Il terzo nome è Michele Cerofolini, della Fiorentina e in prestito alla Reggiana: una tappa dopo l'altra, da Cosenza a Bisceglie, da Caserta a Reggio Emilia, la gavetta ha pagato.