Speciale Under 21 - Oggi inizia l'Europeo: dalle 11 su TMW tutti i segreti dei campioni di domani

vedi letture

16 squadre divise in 4 gironi da 4, ciascuna che dovrà giocare 3 partite. Una prima fase, che prenderà il via quest’oggi con Repubblica Ceca-Italia, che si concluderà già durante questa sosta per le Nazionali, il 31 marzo per la precisione. Fra poco ore ci sarà il fischio d’inizio per l’Europeo Under 21, competizione che si disputerà fra Ungheria e Slovenia e che vivrà su due fasi divise e distanti nel tempo. Di quella a gironi abbiamo già detto, poi dal 31 maggio al 6 giugno via alla fase a eliminazione diretta che porterà a scoprire la vincitrice.

Un torneo, l’Euro Under 21, che da sempre vede l’Italia come una delle squadre da battere e la speranza è che anche con gli azzurrini di Nicolato la storia possa ripetersi. A difendere il titolo sarà la Spagna dopo il successo del 2019 proprio in Italia, ma le pretendenti di certo non mancano. Per presentare e analizzare nel dettaglio rose, partite, stelle, possibili rivelazioni e potenziali campioni, TMW ha scelto di dedicare l’intera giornata alla keresse: uno speciale che prenderà il via alle 11 con pezzi dedicati ogni 15 minuti fino alle 18, ora del fischio d’inizio della competizione.