Speciale Under 21 - Quanto talento nel Girone D. Con Inghilterra e Portogallo favorite

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

GIRONE D

Inghilterra

Una Nazionale dallo straordinario talento e con giocatori di grande "esperienza" nonostante la giovanissima età. L'Inghilterra si candida ad essere una delle contender più accreditate per la vittoria finale, visto il valore ed il blasone dei giocatori presenti. In ogni reparto mister Boothroyd avrà a disposizione titolari o quasi di squadre di Premier League e dei principali campionati europei. Le stelle sono indubbiamente Mason Greenwood dello United e Callum Hudson-Odoi del Chelsea. Con loro a definire un reparto d'attacco sopra la media anche Eddie Nketiah dell'Arsenal. La difesa è guidata dal talento dell'Everton Ben Godfrey, con frecce del calibro di Ryan Sessegnon e Max Aarons a presidiare le fasce. A centrocampo, fra gli altri, occhi puntati su Curtis Jones del Liverpool, Eberechi Eze del Palace e Emile Smith Rowe dell'Arsenal.

Portogallo

Talento, talento e ancora talento. Chiara la strada intrapresa in questi anni dal Portogallo: far crescere i giovani più dotati tecnicamente con l'idea di trovare un nuovo CR7. O almeno uno che anche solo si avvicini. Chi sembra indirizzato verso questa strada è certamente Trincao, stellina di proprietà del Barcellona. Ma la qualità, fra i lusitani, è diffusa in ogni reparto: Pedro Gonçalves è trequartista in grado di segnare già 15 gol in campionato con lo Sporting, alle sue spalle la forza e il dinamismo di Florentino Luis e Gedson Fernandes e la qualità di Chico Conceiçao. Nutrita anche la rappresentanza italiana: Diogo Dalot e Rafa Leao del Milan, Pedro Pereira del Crotone e Dany Mota del Monza.

Croazia

La Croazia ha un disperato bisogno di trovare nuovi giovani di qualità e personalità da far crescere velocemente per rendere meno complesso il passaggio di consegne dei big che da qui ai prossimi anni diranno addio alla Nazionale maggiore. E per il momento la nazionale di Igor Biscan sta dando buoni segnali. La stella è sicuramente quel Lovro Majer della Dinamo Zagabria obiettivo di mercato di tante big italiane ed estere. Il capitano Moro sta accumulando esperienza con la sua Dinamo Mosca, gli altri talenti meritevoli di attenzioni sono il terzino destro Borna Sosa dello Stoccarda, il terzino sinistro del Lille Domagoj Bradaric e Kristijan Bistrovic, centrocampista del Kasimpasa. In attacco attenzione a Petar Musa dell'Union Berlino, Sandro Kulenovic del Rijeka e Luka Ivanusec della Dinamo. GLi italiani presenti sono Adrian Semper del Chievo e Martin Erlic dello Spezia.

Svizzera

La cenerentola del gruppo D ha voglia di stupire. La Svizzera di Mauro Lustrinelli a livello di blasone e qualità parte indietro rispetto alle altre 3 del girone, ma gli ultimi mesi della nazionale elvetica hanno dato buone indicazioni. I giocatori più rappresentativi e di maggior talento sono il centrocampista del Parma Simon Sohm e l'esterno del Nizza Jordan Lotomba. Restando alla linea mediana gli occhi degli osservatori saranno puntati principalmente su Noah Okafor del Salisburgo e Bastien Toma del Genk, davanti i prospetti più interessanti rispondono ai nomi di Felix Mambembi dello Young Boys e soprattutto Andi Zeqiri del Brighton in Premier League.