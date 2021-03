Speciale Under 21 - Un sinistro da favola, sognando Modric. Tutti vogliono Lovro Majer

Prende il via oggi la fase a gironi dell'Europeo Under 21. Si terrà dal 24 al 31 marzo, le quattro prime e le quattro seconde andranno alla fase a eliminazione diretta che si disputerà invece dal 31 maggio al 6 giugno. Il torneo si disputa in Ungheria e Slovenia con l'Italia che apre oggi le danze a Celje contro la Repubblica Ceca alle 18, stesso orario della gara tra Slovenia, padrona di casa, e Spagna, detentrice del trofeo, a Maribor.

Sognando Modric

E' la stella della Croazia Under 21, Lovro Majer. Centrocampista offensivo classe '98, ha un mancino fuori dal comune e potenzialità che hanno attratto gli interessi di tante big europee. In tempi non sospetti ci aveva fatto più di un pensierino la Fiorentina, ma i 15 milioni richiesti fermamente dalla Dinamo Zagabria sono stati ostacolo insormontabile per le casse gigliate. In Italia anche la Sampdoria si era mossa senza successo, mentre l'ultimo rifiuto se l'è preso l'Olympique Marsiglia. L'idea del club, così come quella del calciatore stesso, è sempre stata quella di andare avanti insieme per valutare, verosimilmente, una separazione al termine di questa stagione. Con l'obiettivo evidente di crescere ancora e magari richiamare l'attenzione concreta di club di livello superiore rispetto a quelli fin qui citati. Spifferi di mercato raccontano di società spagnole praticamente convinte nell'affondare il colpo, o comunque vicine al passo decisivo. E in questo contesto, proprio la kermesse europea, potrebbe dare ulteriore respiro internazionale a quello che per molti croati rappresenta il futuro della Nazionale maggiore in vista del nuovo corso.