Sport - Contatto Pjanic-Allegri, il tecnico della Juve vuole affidargli le chiavi del centrocampo

Arrivano nuovi rumors dalla Spagna sul possibile ritorno alla Juventus di Miralem Pjanic. Come scrive il quotidiano Sport, tra il centrocampista bosniaco e mister Allegri ci sarebbero già stati diversi contatti informali. Il tecnico livornese vede proprio nel suo ex giocatore l'uomo giusto per rifondare la mediana della nuova Juve, così come Pjanic - con la permanenza di Koeman al Barça - rischia di vivere un'altra stagione ai margini del progetto blaugrana.

Allegri vuole Pjanic e Pjanic vuole Allegri, cosa manca quindi? L'intesa tra club, visto che l'operazione - sottolinea Sport - è possibile solamente con la formula del prestito dopo lo scambio della scorsa estate con Arthur e considerata anche la conferma del brasiliano a Torino. Gli agenti dell'ex Roma sono da giorni al lavoro per trovare la formula giusta, ma il nuovo allenatore bianconero è già stato chiaro con la sua dirigenza: per quel che riguarda il centrocampo, le priorità sul mercato sono il ritorno di Pjanic, possibilmente con un affare low cost, più un colpo da novanta (Manuel Locatelli del Sassuolo e Paul Pogba dello United sempre in pole).