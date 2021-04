Sport - Il Barcellona si muove d'anticipo: summit in città tra Raiola e il padre di Haaland

Il Barcellona di Laporta è già da giorni al lavoro per inaugurare fin dalla prossima estate un nuovo ciclo vincente. Come riporta Diario Sport, oggi il padre di Erling Haaland (obiettivo numero uno per l'estate) e l'agente del giocatore Mino Raiola sono non a caso atterrati nella capitale catalana, venendo accolti proprio da un uomo di fiducia del nuovo presidente del club culé.

Il Barça - aggiunge il quotidiano spagnolo - si dice ottimista circa il possibile acquisto del bomber norvegese attualmente in forza al Borussia Dortmund, in primis grazie ai buoni rapporti tra Raiola e lo stesso Laporta. Riunione in corso, i blaugrana provano ad anticipare l'agguerrita concorrenza che tra le squadre interessate vede anche la Juventus.