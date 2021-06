Sportmediaset - Milan, c'è ancora distanza con Kessié. Ma il club conta di trovare l'accordo

Dopo aver perso a zero Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, il Milan vuole evitare di ripetere lo stesso scenario tra un anno, quando un altro dei suoi pilastri andrà in scadenza di contratto. Parliamo ovviamente di Franck Kessié: le trattative per il rinnovo del centrocampista ivoriano sono già entrate nel vivo e la differenza tra domanda e offerta comincia ad assottigliarsi. La proposta del Milan, riporta SportMediaset, è di poco inferiore ai 4 milioni netti all’anno, mentre l'agente dell'ex Atalanta ne chiede 5 più bonus. Una forbice ancora ampia, ma c'è ottimismo: i rossoneri sperano che, magari attraverso l'inserimento di sostanziosi bonus legati ai risultati, si possa trovare un accordo in tempi brevi. Anche perché il diretto interessato non ha dubbi sula volontà di restare a Milanello.