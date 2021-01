Stasera la Supercoppa. Da De Ligt e Dybala a Fabian e Osimhen, i grandi assenti della sfida

Chissà che sospiro di sollievo avrà tirato in queste ore, Andrea Pirlo. Perché la sua Juventus che questa sera affronterà il Napoli nella Supercoppa Italiana ha parecchi problemi legati agli infortuni e alle positività al Covid-19 e proprio in quest'ottica la guarigione di Juan Cuadrado ed il suo ingresso nell'elenco dei convocati regala al tecnico bianconero qualche scelta in più nel reparto difensivo. Un reparto che non avrà a disposizione Alex Sandro e Matthijs de Ligt, ancora alle prese col Covid, ma neppure l'infortunato Merih Demiral (ricaduta per lui, come spiegato da Pirlo). L'altro assente illustre sarà Paulo Dybala, out per altri 10-12 giorni dopo il problema dei giorni scorsi.

Ma pure in casa Napoli la situazione non è delle migliori. Da tempo Gennaro Gattuso deve fare i conti con le defezioni in attacco: Victor Osimhen è ancora out a causa dell'infortunio e della positività al Covid-19. Dries Mertens è rientrato in gruppo e fra i convocati, ma il suo spazio di impiego sarà per forza di cose ridotto. La buona notizia riguarda Andrea Petagna che ha smaltito la botta al polpaccio e sarà regolarmente in campo. Qualche passo più indietro l'assenza pesante è quella di Fabian Ruiz, anche lui positivo al Covid-19. Mentre in difesa non sembrano preoccupare le situazioni di Koulibaly e Manolas.