Stasera la Supercoppa. Juve e Napoli, esigenze diverse ma per entrambe mercato ancora aperto

Questa sera Juventus e Napoli si affronteranno sul campo per la Supercoppa Italiana. Parallelamente, sulle tribune del Mapei Stadium, le due società avranno tempo e modo per portare avanti e lavorare anche sulle tante trattative aperte e da chiudere entro il prossimo 1 febbraio. La Juventus ha una priorità chiara che è legata all'acquisto di un attaccante, la famosa quarta punta chiesta da Pirlo. E il nome oggi in cima alla lista è quello di Gianluca Scamacca: proprio la gara di questa sera potrebbe essere il contesto giusto per portare avanti le discussioni col Sassuolo padrone di casa. Il Genoa ha già fatto sapere di esser pronto a liberarlo, mentre i neroverdi continuano a restare fermi sulle proprie posizioni: valutazione superiore ai 20 milioni o inserimento di Radu Dragusin nell'operazione. Una volta sistemata la questione attaccante, la Juventus si concentrerà sul caso Khedira, con Paratici che dovrà trovare una sistemazione al tedesco.

Dall'altra parte il Napoli che, almeno in entrata, ha decisamente meno fretta della Juventus. In caso di occasione potrebbe arrivare un nuovo terzino sinistro, ma le priorità oggi sono legate alle uscite. Praticamente definita la cessione di Milik al Marsiglia, Giuntoli continua a lavorare alle uscite di Malcuit e probabilmente Fernando Llorente.