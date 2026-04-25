TMW I tutor del Pisa non hanno funzionato: per Albiol e Cuadrado una stagione di poche luci e molte ombre

"Albiol e Cuadrado dovranno essere i tutor di un gruppo molto giovane. La qualità umana del gruppo è molto alta e due giocatori così alzano ulteriormente questo valore". Aveva parlato in termini entusiastici il direttore generale del Pisa Giovanni Corrado dell'arrivo in estate di Raul Albiol e Juan Cuadrado, due calciatori di esperienza che nelle idee avrebbero dovuto guidare il gruppo verso la salvezza al primo anno di Serie A.

La storia, il campo, hanno però raccontato storie diverse. Il centrale spagnolo, classe '85, dopo il suo arrivo ha avuto bisogno di alcune settimane per ritrovare la forma, con l'esordio arrivato alla 7^ di Serie A contro il Verona. Da quel giorno però saranno solo 8 le sue presenze in campionato, senza lasciare particolari tracce e con diversi contrattempi fisici a limitarne l'impiego.

Discorso simile per l'esterno colombiano, che comunque qualche apparizione in più l'ha fatta: in totale sono 15 le presenze di Cuadrado in Serie A, la maggior parte delle quali nella prima parte di stagione. Poi un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori diversi mesi, il rientro alla 26^ ed il nuovo problema muscolare a condizionarne rendimento e minutaggio. Due scommesse non propriamente vincenti, che hanno inciso negativamente sulla difficile stagione del Pisa terminata con la retrocessione.