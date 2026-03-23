Fantacalcio, top & flop 30ª giornata

Si conclude la 30^ giornata per dare spazio alle nazionali. Andiamo a vedere i top e i flop di questo turno.

TOP

Taylor: tra i vari movimenti di mercato di Gennaio quello migliore è sicuramente quello che ha portato a Formello il centrocampista olandese. Doppietta che permette alla squadra di Sarri di espugnare Bologna e conquistare il terzo successo consecutivo. E' subito diventato un punto fermo per la squadra e chi ha scommesso su di lui ha fatto davvero un affare. Fantacvoto 13.5.

Diao: dopo tantissimi problemi fisici che sembrano finalmente alle spalle l'ex Betis è riparitto dove si era fermto lo scorso anno, cioè a macinare bonus. Contro il fanalino di coda Pisa, gol e assist e la sensazione che se sta bene è irrinuncabile nello scacchiere di Fabregas, puntate su di lui in queste ultime giornate. Fantavoto 11.5.

Perrone: altro giocatore del Como nella golaeda dell'ora di pranzo. Centrocampista totale che sarebbe pronto per una big, cosa che i lariani ambiscono a diventare. Il suo punto debole forse erano proprio i bonus ma, almeno questa volta, non ha deluso neanche sotto questo aspetto. Fantavoto 10.5.

FLOP

Orsolini: dopo un avvio fulminante il lento e inesorabile calo culminato con l'errore dal dischetto che ha cambiato in peggio la storia della partita. Per il centrocampista il gol non arriva dalla 16^ giornata, un'eternità per uno come lui e se parlare di flop è eccessivo, la delusione per i suoi fantallenatori è comunque tanta. Fantavoto 2.

Locatelli: altro errore dal dischetto, dopo alcuni andati a buon fine il capitano bianconero calcia molto male e si fa parare da Muric il tiro che sarebbe valso, con ogni probabilità 3 punti. I rientrii degli attaccanti difficilmente lo vedranno ritornare dagli 11 metri ma la stagione rimane complessivamente molto buona sotto tutti gli altri aspetti. Fantavoto 2.

Albiol: nella debacle del Pisa lui è il peggiore e forse i 41 anni non sono uguali per tutti. I livelli dello splendido difensore di Real Madrid e Napoli sono lontanissiimi, queste saranno probabilmente le sue ultime partite in serie A e sinceramente non troviamo un motivo per schierarlo nuovamente. Fantavooto 4.