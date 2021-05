TuttoNapoli - Al Napoli non serve un nuovo maestro di calcio, un Sarri 2.0

vedi letture

Interessante analisi su TuttoNapoli.net in merito al futuro allenatore del Napoli. Nonostante gli ottimi risultati ottenuti da Gattuso in questo finale di stagione, la decisione è quella di cambiare guida tecnico per il prossimo anno in virtù della rottura col tecnico maturata a fine girone d'andata.

"Per come gioca il Napoli - si legge -, per la forza ritrovata, l'attacco devastante, l'intesa col 4-2-3-1 e la piena libertà d'espressione concessa ai calciatori, De Laurentiis potrebbe rinunciare all'idea di un nuovo maestro, di un Sarri 2.0, di un allenatore con idee solide alle quali difficilmente rinuncia. Appartengono a questa categoria Juric, De Zerbi e Italiano. Allenatori che sarebbero perfetti in squadre che andrebbero rifondate o, in parte, rivoluzionate. Come accadde nel 2015 per il Napoli che era appena stato di Benitez.

Questo Napoli è diverso. Per vincere, non ha bisogno di rivoluzioni. Serve un allenatore pragmatico, esperto e intelligente. Non un integralista, ma uno che abbia rispetto del lavoro di Gattuso. Che possa alimentarlo di nuove intuizioni senza modificarlo. E' questo l'indizio del nuovo nome. Appartengono a questa categoria Allegri e Spalletti. Potrebbe farne parte anche Galtier, tecnico del Lille, uno che è stato paragonato al "Mazzarri di Francia". Ma la sua sarebbe una scommessa più rischiosa, magari vincente".