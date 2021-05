Valzer degli allenatori - Chi è retrocesso e chi sta rischiando va verso un nuovo ciclo

Tutte le formazioni che sono retrocesse e pure quelle che stanno rischiando, vanno verso un nuovo ciclo in panchina. Nessuna decisione già presa, per quanto riguarda Crotone, Parma, Torino e Benevento. Però tutti e quattro i club si stanno guardando intorno in cerca di nuove opportunità, dunque il segnale è bello che chiaro. Il Crotone sta valutando più che positivamente il percorso di queste giornate con Serse Cosmi ma la dirigenza sta valutando altri nomi. La prossima settimana le parti si parleranno ma il club si sta guardando intorno, magari partendo anche da una 'scommessa' più giovane firmata da Vrenna e Ursino. Il Parma ha di fatto sotto contratto sempre Fabio Liverani e Roberto D'Aversa: la speranza è che trovino squadra perché il club di Krause vuole ripartire da un big. L'ultimo nome uscito è quello di Fabio Cannavaro, giusto per capire il target dell'americano. Il Torino pare intenzionato a puntare forte, almeno a provarci, con Ivan Juric, anche se non è detta l'ultima parola con Davide Nicola. E il Benevento? Con la B, automatico l'addio a Filippo Inzaghi. Con Vigorito che, per adesso, non vuol pensare all'eventualità ma guarda dritto solo al week end.