Valzer degli allenatori - Sarri, tramontata l'unica vera pista. Il futuro sarà di nuovo in Premier?

vedi letture

L'arrivo di José Mourinho alla Roma ha chiuso definitivamente quella che sembrava essere una delle poche strade realmente percorribili, per il futuro di Maurizio Sarri. L'ex Juventus era stato avvicinato alla Fiorentina ma il discorso non è mai andato a fondo. Ci aveva pensato De Laurentiis per il Napoli, ma oggi il dopo Gattuso sembra orientato verso altri profili. E così è ancora una volta l'estero la pista da battere: dopo l'avventura al Chelsea, di nuovo in Premier League. Il Tottenham è oggi la possibilità più calda, con gli Spurs che sono ancora alla ricerca di una soluzione definitiva dopo l'addio, guarda un po', proprio di Mourinho. Ma pure l'Arsenal ci sta facendo un pensierino: Arteta non ha convinto fino in fondo, anzi. E le idee di calcio di Sarri si sposerebbero al meglio con quelle che da oramai diversi anni stanno caratterizzando il percorso dei Gunners.