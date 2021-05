Valzer degli allenatori - Spalletti, contratto con l'Inter al termine. E il Napoli è la pista più calda

"Il Milan mi voleva ma l'Inter ha deciso di pagarmi per restare a casa". Era la fine del 2019, i rossoneri cercavano un sostituto di Marco Giampaolo e avevano pensato a Luciano Spalletti per la panchina. L'accordo di risoluzione con l'Inter non fu trovato, da lì la virata del Milan su Pioli. Con Spalletti che è così rimasto fermo in attesa della scadenza del contratto col club di Suning, eventualità che si verificherà al termine di questa stagione. E qua entra in gioco il Napoli: in attesa di capire se sarà Champions o Europa League, il club di De Laurentiis ha messo in cima alle proprie preferenze il tecnico di Certaldo per il dopo Gattuso. I primi contatti sono già andati in scena, ma evidentemente le parti dovranno riaggiornarsi una volta capito piazzamento e progetto futuro. Ad ogni modo, oggi, quella di Napoli resta l'ipotesi più calda per il futuro di Spalletti. Anche se dietro l'angolo potrebbe esserci pure qualche chiamata a sorpresa.