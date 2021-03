Ibra o Theo? Dalot: "No, chi mi ha sorpreso di più è Bennacer. Non pensavo fosse così bravo"

"Il giocatore che mi ha sorpreso di più? Bennacer, al cento per cento". Parole di Diogo Dalot, esterno portoghese del Milan, che nell'intervista a The Athletic risponde anche a questa domanda: "Non sapevo che fosse così bravo. Sapevo fosse un buon giocatore, ma per un ragazzo così "piccolo" (il riferimento, ovviamente, è alla statura di Ismael) avere quella qualità con la palla e l'aggressività e l'intensità che ha lui, è stata la sorpresa più grande".