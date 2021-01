Ibra sbaglia, Rebic segna. Al 45' Milan avanti 1-0 sul campo del Bologna

Si è da poco concluso il primo tempo di Bologna-Milan. Al termine dei primi 45 minuti il Milan è in vantaggio grazie alla rete di Rebic.

Le scelte iniziali - Mihajlovic sceglie Soumaoro per completare la cerniera difensiva davanti a Skorupski insieme a Tomiyasu, Danilo e Dijks. Schouten e Domínguez a comporre la diga in mezzo al campo. Davanti Soriano, Sansone e Orsolini a supporto di Musa Barrow. Nel Milan c'è l'esordio da titolare di Fikayo Tomori al fianco di Romagnoli, complice anche l'infortunio di Kjaer. Calabria e Theo Hernández sulle corsie, in mediana spazio a Tonali al fianco di Kessié. Rimandato il rientro di Hakan Calhanoglu: Saelemaekers, Ante Rebic, Rafael Leão a suppporto di Zlatan Ibrahimovic.

Theo Hernandez fermato dalla traversa - Al minuto numero 12 la prima grande occasione della gara. Punizione dall'out di destra del Milan, il cross di Theo Hernandez si trasforma in una conclusione insidiosa. Skorupski si allunga e tocca il pallone quanto basta: la sfera impatta sulla traversa, si salva il Bologna.

Dijks trattiene Leao, rigore per il Milan - Al minuto 24 il Milan conquista un calcio di rigore.- Grossa ingenuità di Dijks, che trattiene vistosamente Leao in area di rigore. L'arbitro Doveri non ha dubbi e indica il dischetto.

Ibra sbaglia, Rebic no - Dagli undici metri di presenta Zlatan Ibrahimovic, ma Skorupski conferma di essere in stato di grazia e para il rigore calciato dallo svedese. Il portiere del Bologna però non può nulla sul tap-in vincente di Rebic.

Doppia occasione per il Bologna, super Donnarumma - Il Bologna ha due grandi occasioni per pareggiare i conti, ma prima Sansone e poi Nico Dominguez devono fare i conti con uno straordinario Donnarumma. Nel giro di pochi minuti il portiere del Milan, sotto gli occhi di Mancini, compie due e veri propri miracoli.