Ibra si racconta: "Mihajlovic, Maldini e Chiellini i difensori più difficili da incontrare"

Chi è l'avversario più forte incontrato da Zlatan Ibrahimovic in campo? "Sinisa Mihajlovic. Paolo Maldini, che è sempre stato onesto. Poi Giorgio Chiellini, che mi stimola tanto", spiega lo svedese dal palco di Sanremo. "Marcarlo è impossibile -risponde Mihajlovic-, ma è andato sempre nelle squadre di chi trovava difficile affrontare. Lui quando gioca con gli altri gioca come il padre coi figli, due non bastano per marcarlo".